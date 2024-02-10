Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar ise; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalısı uyarısı yapıldı.Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 17°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 21°CParçalı bulutluGenellikle parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlıMUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı bulutluKONYA °C, 15°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 12°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 16°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 13°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı bulutluTOKAT °C, 17°CParçalı bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 6°CParçalı bulutluMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı