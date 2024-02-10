Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-38' operasyonu! 2 oganize suç örgütü çökertildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Balıkesir'de liderliğini Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da liderliğini Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü yönelik olarak 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün tefecilik yaparak borç verdikleri vatandaşların araç, dükkân, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları ve serbest bırakmak için ailelerinden yüksek meblağlı fidye istedikleri ortaya çıktı.Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca; Balıkesir'de liderliğini Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da liderliğini Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü yönelik olarak 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.Organize suç örgütlerinin tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri ortaya çıktı. Ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdikleri, borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istedikleri tespit edildi.Borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkân, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları ve varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları belirlendi. Alıkoydukları mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından yüksek meblağlı fidye istedikleri ortaya çıktı. Ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.Operasyonlar neticesinde; 312 adet senet ve 5 adet çek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 milyon Türk lirası değerindeki malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 'Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek' şeklinde açıklamada bulundu.