  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-38' operasyonu! 2 oganize suç örgütü çökertildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Balıkesir’de liderliğini Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da liderliğini Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı 2 organize suç örgütü yönelik olarak 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün tefecilik yaparak borç verdikleri vatandaşların araç, dükkân, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları ve serbest bırakmak için ailelerinden yüksek meblağlı fidye istedikleri ortaya çıktı.

Ekleme: 10.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-38' operasyonu! 2 oganize suç örgütü çökertildi
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Balıkesir'de liderliğini Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da liderliğini Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü yönelik olarak 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün tefecilik yaparak borç verdikleri vatandaşların araç, dükkân, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları ve serbest bırakmak için ailelerinden yüksek meblağlı fidye istedikleri ortaya çıktı.


Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca; Balıkesir'de liderliğini Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da liderliğini Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü yönelik olarak 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Organize suç örgütlerinin tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri ortaya çıktı. Ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdikleri, borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istedikleri tespit edildi.

KAÇIKTIKLARI KİŞİNİN AİLESİNDEN FİDYE İSTEDİLER
Borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkân, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları ve varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları belirlendi. Alıkoydukları mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından yüksek meblağlı fidye istedikleri ortaya çıktı. Ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

58 MİLYON LİRA MALVARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonlar neticesinde; 312 adet senet ve 5 adet çek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 milyon Türk lirası değerindeki malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ENSESİNDEYİZ'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 'Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek' şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-38' operasyonu! 2 oganize suç örgütü çökertildi
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda