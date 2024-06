Bunu yapan yandı! Bakan Bolat, 'Acımayacağız' diyerek duyurdu!

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Bakan Bolat, otomotiv piyasasındaki normalleşmenin devam edeceğini söyledi. Bolat, “6 ay 6 bin kilometre düzenlemesinde 52 milyon lira ceza kestik. İkinci eli sıfırdan pahalıya satanlara 90 milyon lira ceza uyguladık. İlave tedbirler almaktan çekinmeyiz, fırsatçılara acımayacağız” dedi.Kurban Bayramı vesilesiyle sorularımızı cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar fahiş fiyat artışından 286,1 milyon TL, stokçuluktan ise 293,8 milyon TL olmak üzere toplamda 579,9 milyon TL idari para cezası kararı alındığını açıkladı. Bolat “Vatandaşlarımızın mal ve hizmetlere ulaşmasına engel olmak suretiyle mağduriyet oluşturan her türlü girişim yakın takibimiz altında” dedi.'Kurban bildiğiniz gibi ‘yakınlaşma' demektir. Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma amacı taşımaktadır. Bu bayramda kesilen hayvanlar da bu amaca matuftur. Ayrıca, aynı zaman diliminde İslam'ın kutsal saydığı beldelerde yapılan hac ibadeti ile de bütünleşerek daha ulvi ve evrensel bir boyut kazanır. Dolayısıyla hem yerelde hem de evrensel çapta idrak edilen Kurban Bayramı, birlik ve dayanışma duygusunu zirveye taşır.Bizim milletimiz bayramları dinî bir kaide olmanın yanında aynı zamanda bir değer ve kültür hâline de getirerek toplumsal yapısını güçlendirmiştir. Millet olarak çok şanslı olduğumuzu düşünürüm, böylesi güzel bayramlarımız olduğu için. Sizin aracılığınızla halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımızın sevdikleriyle gönüllerince güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.'Kendisine yöneltilen 'Bakan olduktan sonra hayatınızda neler değişti, ailenize vakit ayırabiliyor musunuz? Kitap okumaya, film izlemeye vakit bulabiliyor musunuz?' sorularına Bakan Bolat'ın cevabı bu şekilde oldu:Tabii bakanlık büyük sorumluluk gerektiren bir makam. Sorumluluğu ağır fakat çok kıymetli. Ülkeniz için çalışmanın çok daha yoğun ve hızlı bir şekilde gerçekleştiği bir pozisyon. Mutluluğu da o denli yüksek. Hizmet ve icraat için büyük bir fırsat. Meslek hayatımın en tempolu dönemi olması hasebiyle açık ara önde hamdolsun. Bu can bu tende olduğu müddetçe halkımızın hayatını güzelleştirmek için ne yapabileceğimizin gayretinde olacağız. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hep ülke meseleleri ile meşgul olan, kafa yoran bir kişi oldum. Uzun bir MÜSİAD geçmişim var; tam 18 yıl…Genel sekreterlik, genel başkanlık ve yüksek istişare kurulu üyeliği yaptım. Ülke ekonomisi ile ilgili fikrî katkıların en yoğun sunulduğu bir yerdir MÜSİAD. Özel sektörde 23 yıl çalıştım. Farklı STK'larda görevlerim oldu, aktif siyasi hayatım oldu AK Parti saflarında. Ayrıca üniversite hocalığım ve akademik çalışmalarım oldu. Kısaca hem teorik hem de pratik anlamda daima koşuşturma hâlindeydim. Bizim ülkemiz için hayallerimiz hedeflerimiz var, Cumhurbaşkanı'mızın 22 yılda hayata geçirdiği büyük projeleri daha da ileriye taşımak için bütün kabine, icraatlara kilitlendik. İnşallah 2026'da mal ihracatında 302 milyar doları, hizmetler ihracatında da 140 milyar doları yakalayacağız. Bütün bu işlerim arasında fırsat buldukça kitap, makale ve tez okumayı sürdürüyorum. Aileme de vakit ayırmayı ihmal etmiyorum. Torunlarımı çok özlüyorum.Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenlemenin ardından fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda somut sonuçlar almaya başladınız mı? Kesilen ceza miktarıyla ilgili bilgi paylaşır mısınız?'Vatandaşlarımızın mal ve hizmetlere ulaşmasına engel olmak suretiyle mağduriyet oluşturan her türlü girişim yakın takibimiz altında. Bu kapsamda, 6 Haziran 2024 itibariyle 81 ilimizde 85 bin 608 işletme ve 539 bin 782 ürün denetlendi. Yapılan inceleme ve denetimlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantılarında değerlendirilmesi neticesinde; mezkûr Kurul tarafından bugüne kadar fahiş fiyat artışından 286 milyon 106 bin 361 TL, stokçuluktan ise 293 milyon 798 bin 348 TL olmak üzere toplamda 579 milyon 904 bin 709 TL idari para cezası kararı alındı.Öte yandan, caydırıcılığın sağlanması noktasında yasal düzenleme 29 Mayıs 2024 itibariyle yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle fahiş fiyat ve stokçuluk ile mücadelede daha kararlı adımlar atıldı. Kısa süre içinde ilk sonuçlarını da almaya başlayacağız. Gerekmesi hâlinde, adalet ve hakkaniyet duygusu içinde ve hukuk çerçevesinde, gerekli bütün idari adımları atacağımızı, vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmecilerimizin korunması hususunda asla taviz vermeyeceğimizi ifade etmek isterim.'Çocukluğunuzda bayramlar nasıl geçerdi, bayramlarda neler yapardınız?'Bizim çocukluğumuzda bayramlar çok daha renkli ve coşkulu geçerdi. Kitle iletişim araçlarının bu kadar yaygın olmaması, ulaşım ve diğer teknolojik gelişmelerin sınırlı olmasından dolayı bayramlarda konsantrasyon ve hassasiyet daha yüksek olurdu. Şimdi de gayet güzel kutlanıyor ancak o dönemlerde daha sıcak ve samimimi ilişkiler ve uygulamalar vardı.Bugün bu bayramları büyük bir neşeyle yaşayabiliyorsak, geçmişte bu geleneği bize aktaran, kültürün devamlılığını sağlayan büyüklerimizin payı çok büyüktür. Bu vesileyle hayatta olanlara bereketli ve sağlıklı bir ömür, aramızda bulunmayanlara rahmet ve mağfiret diliyorum.'