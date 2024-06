Kurban etini böyle saklamayın! Uzman isim uyardı: Nasıl saklanmalı?

Kurban Bayramı'nda tüketilen kurban etinin lezzetini korumak için doğru saklama yöntemleri önem taşıyor. "Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur" diyen Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, etlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.