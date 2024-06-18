Youtube o özelliği test ediyor! Yalan yanlış olan videolar...

YouTube'un yayınladığı blog yazısında, videoların anlaşılmasının daha da kolay anlaşılması için notlar bölümünü videoların altına ekliyor.'Örneğin, bir şarkının ne zaman parodi olduğunu açıklığa kavuşturan, incelenen bir ürünün yeni bir sürümünün ne zaman mevcut olduğunu gösteren veya eski görüntülerin yanlışlıkla güncel bir olay olarak tasvir edildiğini izleyicilere bildiren notlar içerebilir' denildi.Yeni özellik ABD'de İngilizce dilinde deneysel bir pilot proje olarak sunuluyor. Uygun katılımcılar, herkesin kullanımına açılmadan önce test etmek için e-posta yoluyla bir davetiye veya Creator Studio aracılığıyla bir bildirim alıyorlar.YouTube'a göre, kullanıcılar videonun altında yeni bir Not ekle seçeneği bulacaklar. Şirket, yayınlanan notun içerik oluşturucunun adını göstermeyeceğini ve anonim olacağını da ekledi.Şirket, notun gönderilmesinin ardından, YouTube'un sistemlerini eğitmeye yardımcı olacak bir hareketle, diğer üçüncü taraf değerlendiriciler tarafından inceleneceğini açıkladı.Notlar özelliğinde üç seçenek sunuluyor: yararlı, biraz yararlı ve yararsız. Daha sonra hangi notların yayınlanacağını belirlemek için yeni bir algoritma geliştirilecek.Not birkaç kişi tarafından yararlı olarak değerlendirilirse, bir videonun altında görünecek. Proje pilot aşamadan çıktıktan sonra, YouTube'da olduğu gibi, katkıda bulunan kişilerin notları da değerlendirilebilecek.