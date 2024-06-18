İstanbul'un yanı başındaki eşsiz manzara: Yerini çok az kişi biliyor duyan akın ediyor

Serindere Kanyonu, İstanbul'dan kaçmak isteyen doğaseverlerin uğrak noktası oldu.Sarp kayalıklar arasında ilerleyen ziyaretçiler, şelaleye ulaşarak eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.Kocaeli'nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olma özelliğini taşıyan Serindere Kanyonu'nda havuz şeklinde pek çok gölet de bulunuyor.Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen kanyon, yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelaleyi de içinde barındırıyor.Kanyon boyunca suları adeta buz gibi akan derenin içinde zorlu bir yürüyüş gerçekleştiren ziyaretçiler, büyüleyici manzaralarla karşılaşıyor.Kartepe'de ikamet eden ve güzel havanın tadını eşiyle çıkarmaya gelen Sedat Öztürk, 'Bayram dolayısıyla sıcak havalardan kurtulmak amacıyla Serindere Kanyonu'na geldik.Genelde burası kalabalık olur ancak bayram dolayısıyla biraz sakin. Doğasıyla mükemmel. Dere ve orman yapısıyla Karadeniz'i aratmıyor' dedi.