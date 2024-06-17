Başkan Erdoğan: İsrail utanç verici katliamlar yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris AK Parti Teşkilatı ile bayramlaştı. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, Netanyahu yönetiminin durdurulmasının şart olduğunu belirterek, 'Türkiye olarak bölgemizde kalıcı barışın tesisi ve soykırımın sorumlularının hesap vermesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının daha da artması için çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.'Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Barışa hasret bir şekilde geçiriyor.İsrail utanç verici katliamlar yapıyor. Gazze'deki katliama tepki göstermek insanlık vazifemiz. Dünya İsrail'e set çekmek zorunda. Kalıcı barışın tesisi için imkanlarımızı seferber ettik. Soykırım sorumluları hesap vermeli.Siyasi ömrünü uzatmak için kendi vatandaşları dahil tüm bölgeyi ateşe atan Netanyahu yönetiminin durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz.İslam dünyasının yekvücut olarak hareket etmesi için yoğun çaba halindeyiz. Filistin Devleti'ni daha fazla devletin tanıması için çalışıyoruz. Diğer dramlara da sessiz kalmıyoruz. Sudan'daki kardeş kavgasının sona ermesi için çabalarımız devam ediyor.Mazlumların imdadına koşuyoruz. Büyük bir devletin mensupları olarak, bundan sonra da mazlumun eli, dili olmaya devam edeceğiz. İslam dünyasındaki dramlara sessiz kalmayız.Bizim yolumuz, sevdamız millete hizmet yolu ve sevdası. Gerilim kavga peşinde değiliz.Çığır açıcı hamlelerimiz artarak devam ediyor. Ekonomi programımız olumlu ilerliyor.Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor.Muhalefet bu şekilde siyaset yapmaktan vazgeçmeli.