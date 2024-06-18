Enerjide yeni rekor! Bakan Bayraktar açıkladı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının rekor kırdığını vurgulayarak, "Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde %44'ü aşarak bir rekor kırdı. Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının rekor kırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:'Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde %44'ü aşarak bir rekor kırdı. Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz.'