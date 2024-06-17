İsrail basını duyurdu! Katil Netanyahu, savaş kabinesini feshetti

İsrail'de kabine krizi patlak verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabineyi dağıtma kararı aldı.Savaş Kabinesi üyelerinden Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurmuştu. Netanyahu'dan erken seçim kararı almasını isteyen Gantz, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da hükümetten çekilmesini talep etmişti.Bu gelişmeler üzerine Başbakan Netanyahu, kabineyi feshetme kararı aldı. Benny Gantz'ın mevcut savaş kabinesinden ayrılmasının ardından yeni bir kabine kurulmayacak.İsrail basınından Jerusalem Post'un aktardığına göre Netanyahu, pazar günü yaptığı toplantıda söz konusu kabineye son verdiğini duyurdu.Netanyahu, 'Kabine, Gantz'ın isteği üzerine kurulmuştu. Gantz ayrılınca kabineye gerek kalmadı.' dedi.Netanyahu'ya göre, daha önce bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in ortaya attığı gibi, koalisyon partilerinin liderlerinden oluşacak yeni bir kabine olmayacak.Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısında 'Hamas'ın yeteneklerini ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için aldığı kararların askeri kademe tarafından her zaman kabul görmediğini' söyledi.