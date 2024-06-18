Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CAz bulutluİSTANBUL °C, 31°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutluKOCAELİ °C, 31°CAz bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla güneyinin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur'un güneyi ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 34°CAz bulutluISPARTA °C, 37°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutluÇANKIRI °C, 36°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutluKONYA °C, 34°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 32°CAz bulutluDÜZCE °C, 32°CAz bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Malatya'nın batı çevrelerinin öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık