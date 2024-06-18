Uluslararası kuruluştan flaş açıklama! Türkiye ekonomisi hız kesmeyecek: İşte 2024 yılı büyüme tahmini

Fitch Rating, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini paylaştı. Öte yandan kuruluş 2025-2026 yılı tahminini de paylaştı.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi için 2024 yılı büyüme beklentisini yükseltti.Fitch'in Haziran ayı 'Küresel Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı. Rapora göre, Türkiye ekonomisi için 2024 yılı büyüme beklentisi %2,8'den %3,5'e çıkarıldı.Fitch, 2025 yılı için beklentisini %3,1'den %3,0'e revize ederken, 2026 yılı beklentisini %3,2 olarak açıkladı.Enflasyon için de beklentisini açıklayan Kurum, bu yıl sonu için %43, gelecek iki yıl sonu için sırasıyla %23 ve %18 öngörüsünde bulundu.Fitch'in küresel büyüme tahminleri, Avrupa'da toparlanma ihtimaline olan güvenin artması, Çin'in ihracat sektörünün canlanması ve Çin dışındaki gelişmekte olan piyasalardaki iç talebin daha güçlü bir ivme göstermesi nedeniyle yukarı yönlü revize edildi.Fitch'in değerlendirmesinde, 'ABD ekonomisi kademeli olarak yavaşlıyor ve ABD için 2024 büyüme tahminimiz değişmeyerek %2,1 seviyesinde kaldı.' denildi.Merkez bankalarının artık para politikasını gevşetmeye yöneldiğine işaret eden Fitch, 'Avrupa Merkez Bankası (ECB) yakın zamanda faiz indirimine gitti ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) da üçüncü çeyrekte aynı şeyi yapması bekleniyor. Ancak enflasyon şaşırtıcı derecede kalıcı olmaya devam ediyor ve küresel faiz oranlarının önümüzdeki 12-18 ay boyunca daha sığ bir hızda düşmesi bekleniyor.' değerlendirmesinde bulundu.Fitch, 2024 yılı küresel büyümesi tahminini bu görünümde %2,4'ten %2,6'ya yükseltti.Euro Bölgesi büyümesi 0,2 puan artışla %0,8'e revize edildi ve Çin'in büyümesini %4,5'ten %4,8'e çıkarıldı.Fitch, 2025 yılı için, ABD'nin %1,5'lik trendin altındaki bir orana yavaşlaması ile küresel büyümenin %2,4'e düşeceğini, ancak Euro Bölgesi'nin %1,5'e yükseleceğini tahmin etti. Çin'deki büyümenin de gelecek yıl yavaşlayarak %4,5'e düşmesi bekleniyor.