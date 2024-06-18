Hesap zamanı! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.Kazanın, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un aracıyla yol kenarında arızalanan ATV'lerin arasına dalması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Yazar Eylem Tok'un ise oğlunu önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırdığı ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Ardından, 7 Mart'ta anne ve oğlun hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri talep edildi. Ve yaşananların ardından yine geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan duyuruda anne ve oğlunun yakalandığı bildirildi.Türkiye'ye iadeleri konusunda görüşmelerin sürdüğü olayla ilgili Tok ve oğlunun ilk duruşması bugün Boston'da yapılacak.Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yargılanacağı duruşmanın saati ise TSİ 18.00'de.Duruşmada Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek.Öte yandan tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu.Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.