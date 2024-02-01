AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan 'deprem' simsarı CHP fondaşlarına sert tepki! 6 Şubat'ın yıl dönümüne günler kala kirli provokasyon

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP ve yandaşı medyanın yalan, iftira ve manipülasyona dayalı kirli siyasetine şahitlik ediyor.Bu durumun son örneği Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Murat Kurum'un 'depremlerdeki can kaybı' ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtılmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.Kurum, katıldığı canlı yayında, topyekün kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, 'Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz.' ifadelerini kullandı.Bu sözler, CHP yandaşı Halk TV ve sosyal medya hesapları tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi. Sunucu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı.Hatırlanacağı üzere Kurum, 29 Nisan 2023 tarihinde de aynı rakamı vermiş ve sayının son bir asrı kapsadığını belirtmişti.Deprem üzerinden siyasi rant devşirenlerin yaydığı sistematik yalan sonrası resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Murat Kurum, '6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler' açıklamasında bulundu.Öte yandan Murat Kurum'a 'Dün akşam bir televizyon kanalında katıldığınız programda depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıklamanız kafa karışıklığına neden oldu. Bu sayıyla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını mı kast ediyorsunuz?' şeklinde soru yöneltildi.Kurum, dünkü televizyon programında da, daha önce katıldığı diğer programlarda da, son bir asırda Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 130 bine ulaştığını, en son asrın felaketinde de 50 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ettiğini söyledi.6 Şubat depremlerinin acısının çok taze olmasına rağmen, hayatını kaybedenler üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları esefle kınadığını belirten Kurum, 'Oradaki kardeşlerimize yeni evlerimizi inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle teslim edeceğiz. Bu mutluluğa ortak olsunlar. O insanların evinin yapılmasına, orada yeni sağlam güvenli konutlarda oturmasına, mutluluklarına ortak olsunlar.' şeklinde konuştu.Kurum, İBB başkanı seçilmesi halinde Kanal İstanbul Projesi'nin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:'Aslında maalesef mevcut yönetimin, İstanbul'la ilgilenmeyenlerin, İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmayanların, İstanbul'un ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırmayanların ajanslar üzerinden kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız. İlk günden beri ne dedik? İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz, buna odaklanacağız dedik. 'Kanal İstanbul projesi İstanbul'a bir ihanettir' söylemiyle yine aynı senaryoları kurup, gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır. Siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız. İstanbullular bu senaryoların farkında. O yüzden hep ne diyoruz? İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. Bu senaryoyu kuranların aynaya bakmasını istiyoruz. Samimi olmadıklarını biliyoruz. Burada İstanbul'un sorunları neyse, acil, öncelikli işler, meseleler neyse biz buraya odaklanacağız.'Milli Eğitim Bakanlığının daha önce okullarda ücretsiz beslenme desteği projesi başlattığı ve sonra bu projenin askıya alındığı ifade edilerek, öğrencilere ücretsiz beslenme desteğiyle ilgili vaatleri sorulan Kurum, 'O projemizi açıkladık. Biz istiyoruz ki İstanbul'da eğitim kıymetli olsun. Okula giden öğrenciler, okula çocuğunu gönderen veliler mutlu olsun, huzurlu olsun. Eğitimde biz Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımıza her türlü desteği vereceğiz. Gençlerimizi en iyi şartlarda yetiştirmek istiyoruz. Atölyeler kuracağız, onlara ilave dersler vereceğiz. İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerimizle halkımızı buluşturacağız. Üniversite öğrencilerimize destek vereceğiz ve okullarda yetişen gençlerimizi çok daha kapsamlı, çok daha detaylı bir şekilde yetiştiriyor olacağız.' dedi.Projeleriyle birçok sorunun çözüleceğine yürekten inandığını dile getiren Murat Kurum, 'Tavsiyemiz, İstanbul'un sorunlarına odaklansınlar. Aynaya dönüp bakıp İstanbul'la uğraşıyormuş gibi yapmasınlar. Burada gerçekten 5 yıldır halkımız çile çekiyor.' diye konuştu.