Rejimin düşmesi sonrası Şam'a akın! Suriye'nin birçok kentinde trafik yoğunluğu

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı.Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.