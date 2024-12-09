Rejimin düşmesi sonrası Şam'a akın! Suriye'nin birçok kentinde trafik yoğunluğu
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, ülkenin birçok noktasınan Şam'a dönüş yolculuğu başladı. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.
REJİM ÇÖKTÜ!
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.
ESAD KAÇTI
Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı.
Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.
ŞAM'A DÖNÜŞ AKINI
Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.