MasterChef'te şaşırtan veda! Gözyaşlarına boğuldu

MasterChef’te çok az kişi kaldığı için rekabet günden güne artıyor. Erim, Beyza, Şirin ve Emre yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya veda eden isim ise Emre oldu.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda oturduğu TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan bölümü de çok konuşuldu.Yarışmada dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan Emre, Erim, Şirin ve Beyza tüm hünerlerini sergiledi.İlk turda mor soğanla farklı tabaklar hazırlayan yarışmacılara Somer Şef, tadım sonrası “Bu akşam lezzetler yerinde" dedi.Yarışmada Şirin ve Emre son ikiye kaldı. Şirin, ikinci turda 17 puan aldı ve toplamda 34,5 puana ulaştı. Böylece MasterChef’e veda eden isim Emre oldu.Gözyaşlarına boğulan Emre, “Gerçekten duygu patlaması yaşıyorum şu an. Birçok insanın hayali burası, benim de öyleydi. Çok güzel bir serüven burası. Buradaki herkesi tanıdığım için çok mutluyum. Özgüven problemim var şefim, onu aşamadım. Bugün aştım ama son günüm oldu. Size çok teşekkür ederim. En büyük teşekkürü eşime ediyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah dışarıda çok güzel işler yaparım” sözleriyle veda etti.