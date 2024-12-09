Böyle vicdansızlık görülmedi! Yeni doğmuş bebeği...

Vicdanları sızlatan olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir parkın yanında meydana geldi.Alınan bilgiye göre, parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebeği fark etti.Bebeğin terk edildiğini anlayan vatandaş, onu kucağına alarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen bebeği alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü.Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler, terk edilen bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürerken bebeğin kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.