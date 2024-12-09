Bakan Fidan: Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için çalışacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçilik Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.Fidan'ın açıklamaları:360 derece perspektifiyle izlediğimiz politika, Türkiye eksenli, bağımsız, milli bir niteliktedir. Dış politika birçok oyunun aynı anda oynandığı bir alandır. Bu itibarla dış politika stratejimizi hayata geçirirken çok disiplinli niteliği de göz önünde bulunduruyoruz. Bütüncül bir strateji izliyor, dış ilişkilerimizin bütün boyutlarının envanterini tutuyoruz. Ortaya çıkan fırsatları da eş zamanlı değerlendirmek başarılı bir dış politikanın olmazsa olmaz özelliğidir. Günümüzde hızla gelişen teknolojiyi çalışmalarımıza yansıtmak bakanlığımızı daha da ileriye taşıyacaktır.Dün Suriye'de yaşanan gelişmeler bizlere umut ışığı oldu. Uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı yönetime destek vermesini bekliyoruz. Kalıcı istikrarın ulusal uzlaşı ile olacağını en başından beri söyledik ancak rejim halkıyla barışma yoluna gitmedi. Cumhurbaşkanımızın çağrılarına olumlu yanıt vermesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkaran gelişmeleri gösterdi. Komşuları ile iyi ilişkilere sahip olacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Tüm taraflarla gerekli diyaloğu sürdürmekteyiz. Türkiye, bundan sonra da Suriye'nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü için üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye devam edecek. Suriyelilerin güvenli geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada yanlarında olacaktır. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlanmasının önlenmesi Suriye'yi terör örgütleri için güvenli liman olmaktan çıkaracaktır.13 yıldır yılmadan gerek ikili gerekse çoklu platformlarda doğru bildiğimizi savunduk. Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi umudunu kaybeden Suriyeliler için umut ışığı olmaya devam etti.