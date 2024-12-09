Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Art arda kırdığı rekorların ardından geçtiğimiz son birkaç haftayı dalgalı seyirle geçiren altın fiyatları geçtiğimiz hafta yönünü aşağıya çevirmişti. Bu durumun arkasında fiyatların aşağıyı göstermesiyle birlikte gelen panik satışları da etkili oldu. Bunun yanında hafta sonu güney doğu komşumuz Suriye'de yaşananların ardından altın fiyatları yeni haftayı nasıl açacak, büyük merak konusu olmuştu. Merak giderildi ve altın piyasasından ilk veriler geldi. İşte 9 Aralık 2024 altın fiyatları.Suriye'deki karışıklığın da etkisiyle yatırımcılar yine güvenli liman olarak gördükleri altına rağbet etti. Bu durum fiyatları bin nebze yukarı taşıdı. Geçen haftayı 2.942 TL seviyesinden kapatan gram altın yeni haftayı 2.951 liradan açtı.Alış 2.951,39Satış 2.951,94Alış 4.907,00Satış 4.960,00Alış 9.846,00Satış 9.920,00Alış 19.629,00Satış 19.763,009 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATIAlış 2.635,73Satış 2.636,20