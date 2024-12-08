Bursa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Sıkışan sürücü yaralandı

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde, Mustafa A. idaresindeki 16 ATS 271 plakalı otomobil Beyazıt Caddesi üzerinde seyir halindeyken, bu sırada Beyazıt Caddesi'nden dönüş yapmak isteyen Samet Y. idaresindeki 16 AUB 527 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğeri de yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada 16 AUB 527 plakalı otomobil sürücüsü Samet Y., şoför koltuğunda sıkışarak yaralandı.Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, yaralanan Samet Y.'yi yaptıkları ilk müdahale sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.