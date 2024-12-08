Bakan Fidan İtalyan mevkidaşı Tajani ile Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı. Geçiş sürecinde Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi..