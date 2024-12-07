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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Ekleme: 7.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 7.12.2024 - 12:27 / Editör: Fehmi Öztürk
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, 22. Doha Forumu için bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü.

Yapıcı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Fidan ve Arakçi, Suriye'deki durumu detaylı şekilde ele aldı.

Görüşmede, ayrıca öğleden sonraki Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelecek konuların ön değerlendirmesi yapıldı.