Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Aralık 2024 altın fiyatları..

Piyasaların odaklandığı ABD istihdam verileri dün açıkladı. ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 4,2 oldu. Kritik veriler sonrası altın fiyatlarında dalgalanma yaşandı.Serbest piyasada gram altın 2.943,08 TL'den, çeyrek altın ise 4.952,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 7 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.942,59Satış 2.943,08Alış 4.889,00Satış 4.952,00Alış 9.809,00Satış 9.903,00Alış 19.558,00Satış 19.731,00Alış 2.631,51Satış 2.631,94