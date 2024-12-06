Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptıkları operasyonda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivili gözaltına aldı.Emniyette işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.