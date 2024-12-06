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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 6.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 6.12.2024 - 10:39 / Editör: Edin Uslu
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildiBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptıkları operasyonda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivili gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi