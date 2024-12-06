Suriye’de sıcak anlar: Yeni zafer ilan edildi! Gözler artık Humus’ta: Sıradaki hedefe sayılı saatler kaldı…

Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı.Bu arada Suriye rejimi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, rejim karşıtı grupların şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi. Hama'da, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, kentin güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.HRİSTİYAN KÖYLER TARAFSIZ KALDIÖte yandan, ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı. Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.Rejim karşıtı silahlı gruplar, ayrıca Hama'nın kuzeydoğusunda, rejim ordusuna ait 66 Hava Savunma Tugayını ve buradaki hava savunma sistemleri ile çeşitli askeri mühimmatı ele geçirdi. Esad rejimi karşıtı gruplar, Hama'nın doğusundaki Hursan Topçu Birliği ile kentin kuzeydoğusundaki El-Hamra mühimmat depolarını da ele geçirdi.HAMALILAR EVLERİNE DÖNDÜ, BÜYÜK COŞKU VARİç savaş sürecinde Esad rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen ve İdlib'e göç eden çok sayıda Hamalı sivil evlerine döndü. Şehirde, Esad rejimi güçlerine ait tonlarca mühimmat ele geçirildi. Muhaliflerin, Hama Merkez Hapishanesi'ni boşaltmasının ardından neredeyse tamamı siyasi mahkumlardan oluşan 3 bin kişi serbest kaldı.Hama'dan edinilen bilgilere göre, kent halkında büyük bir coşku yaşanıyor.SIRADA HUMUS VARSuriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama'yı kontrol altına alan muhalif grupların, Humus'a bağlı Rastan'a ulaştığını aktararak, Esad rejimine bağlı İstihkam Taburu'na ait çok sayıda zırhlı aracı ve mühimmatı ele geçirdiğini ifade etti.Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçaklarının Rastan'ın dış mahallelerini ve Hama-Humus yolu üzerinde bulunan Rastan Köprüsü'nü hedef alan 10 saldırı düzenlediğini aktardı.GEÇİŞ YOLU BOMBALANDIGözlemevi, Esad güçlerinin Humus'un kuzey kırsalındaki Telbise kentine giden karayoluna toprak bariyerler kurduğunu belirterek, silah ve teçhizat yüklü 200'den fazla askeri aracı Humus kentine sevk ettiğini aktardı. Söz konusu köprü Hama ve Humus'u kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.SON DAKİKA: RASTEN ELE GEÇİRİLDİÖte yandan gelen son dakika bilgilerine göre, Suriye'de Hama'ya hakim olan rejim karşıtı güçler ilerlemeye devam ederek, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ilçesini ele geçirdi.HAFIZ ESED HEYKELİ HALK TARAFINDAN YIKILDISuriye'nin Hama ilinde bulunan Hafız Esed heykeli halk tarafından yıkıldı. Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in Hama'da bulunan heykeli kent halkı tarafından yıkıldı.Şubat 1982'de dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed, Müslüman Kardeşler'e karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatarak bunu en az 30 bin sivilin öldürüldüğü bir katliama çevirdi. Rejimin alıkoyduğu en az 17 bin sivilden de haber alınamadı. Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.'REJİM ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE'Suriye'de giderek güçlenen muhalif gruplara ilişkin ABD'li yayın kuruluşu Axios'a konuşan iki üst düzey İsrailli yetkili, kentleri birer birer ele geçiren muhalif grupların hızlı ilerlemesinin, Esad rejim güçlerinin çöküşüne neden olabileceğini söyledi. Yetkililer bu durumun İsrail istihbarat yetkililerini tedirgin ettiğine de yer verdi.Buna göre Şam'ın düşüşü, şimdiye kadar olmadığı kadar yakın bir ihtimal. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Suriye'deki gelişmeler hakkında IDF üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. İsrail Suriye'deki durum nedeni ile Tahran'ın nüfuzunun artmasından korkuyor.PENTAGON'DAN AÇIKLAMAABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirterek, ABD'nin çatışmalara dahli olmadığını yineledi.Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu. Suriye'de rejim karşıtı güçlerin devam eden ilerleyişi karşısında ABD'nin pozisyonuna ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, 'Durumu kesinlikle yakından izliyoruz. Tekrar ediyorum, ABD'nin şu anda Suriye'nin kuzeybatısında olanlar, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) operasyonları ve Suriye rejimi açısından olan bitende hiçbir rolü yok.' dedi.'ABD ASKERLERİ MANEVRALARA KATILMADI'Ryder, Suriye'deki gelişmelerin 'istikrarsızlaştırıcı etkisinin farkında' olduklarını ifade ederek, tüm taraflara gerilimin azaltılması ve bölgedeki azınlık grupların korunması çağrısını tekrarladı. ABD güçlerinin Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'ye destek verip vermediğiyle ilgili soruya da Ryder, 'Eğer ABD güçlerinin SDG ile askeri manevralara katılıp katılmadığını soruyorsanız, cevap hayır.' karşılığını verdi.Ryder, PKK/YPG'nin operasyonlarından haberdar olduklarını ancak onlar hakkında konuşmayacağını belirterek, ABD'nin Suriye'de sadece DEAŞ ile mücadele için bulunduğunu ve işbirliklerinin de yalnızca bu kapsamda olduğunu iddia etti.