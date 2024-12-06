Motorine indirim geldi! Tabela değişti
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi. İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin motorin (mazot) fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle sık sık değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri, fiyatlardaki bu değişimleri yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatında 96 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 43 lira 30 kuruş
Benzin litre fiyatı 42 lira 12 kuruş
ANKARA
Benzin litre fiyatı 42 lira 54 kuruş
Motorin litre fiyatı 43 lira 87 kuruş
İZMİR
Benzin litre fiyatı 43 lira 4 kuruş
Motorin litre fiyatı 44 lira 39 kuruş