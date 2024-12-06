Motorine indirim geldi! Tabela değişti

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi. İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin motorin (mazot) fiyatları...

Akaryakıt​ fiyatları​, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle sık sık değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri, fiyatlardaki bu değişimleri yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatında 96 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;Motorin litre fiyatı 43 lira 30 kuruşBenzin litre fiyatı 42 lira 12 kuruşBenzin litre fiyatı 42 lira 54 kuruşMotorin litre fiyatı 43 lira 87 kuruşBenzin litre fiyatı 43 lira 4 kuruşMotorin litre fiyatı 44 lira 39 kuruş