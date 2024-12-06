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Motorine indirim geldi! Tabela değişti

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi. İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin motorin (mazot) fiyatları...

Ekleme: 6.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 6.12.2024 - 11:11 / Editör: Fehmi Öztürk
Motorine indirim geldi! Tabela değişti
Akaryakıt​ fiyatları​, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle sık sık değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri, fiyatlardaki bu değişimleri yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatında 96 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL​
Motorin litre fiyatı 43 lira 30 kuruş

Benzin litre fiyatı 42 lira 12 kuruş

ANKARA
Benzin litre fiyatı 42 lira 54 kuruş

Motorin litre fiyatı 43 lira 87 kuruş

İZMİR
Benzin litre fiyatı 43 lira 4 kuruş

Motorin litre fiyatı 44 lira 39 kuruş