İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 12 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar devam ediyor. Eylem arayışında olduğu ileri sürülen 12 şüpheli yakalandı.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda; örgüt adına eylem arayışında olduğu ileri sürülen 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ekiplerce yakalanan şahısların işlemleri sürüyor.Öte yandan geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 32 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 77'si gözaltına alındı.