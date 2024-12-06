Erzurum'da terör propagandası yapan 10 kişi tespit edildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber ortamlarda terör operasyonlarını sürdürüyor.İnternet üzerine teknik takip çalışmaları yapan ekipler, sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şahsı tespit etti.Tespit edilen şahıslarla ilgili adli işlemler gerçekleştirildi.Aynı dönemde yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandığı bildirildi.