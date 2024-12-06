Asgari ücret fırsatçılarına ceza yağdı! Bakan Bolat net konuştu

Ticaret Bakanlığı asgari ücret zammını fırsat bilerek fiyat artışlarına giden kurum, kuruluş ve işletmelere göz açtırmıyor. Bu kapsamda asgari ücret fırsatçılarına sadece kasım ayında kesilen fatura 19 milyon TL'yi aştı.Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammını fırsat bilerek fahiş fiyat artışlarına giden işletmeler için denetimlerini sıkılaştırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan fiyatlama yapan işletmeleri denetleyerek, fiyat listelerini kontrol ediyor.Bu kapsamda sadece kasım ayında reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında asgari ücret fırsatçılarına 19 milyar 616 milyon 776 lira idari para cezası kesildi.Bakan Bolat, X üzerinden 'Asgari ücret fırsatçılarına 19 milyon lira ceza... Ticaret Bakanlığı denetimler neticesinde 2024 yılının ilk 11 ayında 197 bin 883 firmaya 4 Milyar 758 Milyon TL idari para cezası uyguladı' haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik refahını korumak ve iç ticaretimizdeki adaletli piyasa yapısını temin etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.Bu kapsamda asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimlerimizi artırarak sürdürüyor ve kanuni cezalar uyguluyoruz.'