Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Doların güçlenmesi, Bitcoin'in rekor kırması ve İsrail'in saldırılara devam etmesi altın fiyatlarında iniş çıkışlara neden oluyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Aralık 2024 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 23 bin lira, en yüksek 3 milyon 32 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 26 bin lira oldu. Küresel piyasalarda gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.Kritik veriler öncesi serbest piyasada gram altın​ 2.953,47'den, çeyrek altın​ ise 4.963,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Alış 2.953,24Satış 2.953,47Alış 4.895,00Satış 4.963,00Alış 9.821,00Satış 9.926,00Alış 19.580,00Satış 19.776,00Alış 2.642,13Satış 2.642,44