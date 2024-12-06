16 yaşındaki genç kızın acı sonu: Banyodaki mangal sonu oldu!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 16 yaşındaki genç kız, banyoda ısınmak için mangal yaktı. Mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen kız, hayatını kaybetti.

Acı olay, Çınar ilçesi Başaklı Mahallesinde meydana geldi.16 yaşındaki N.Ş. akşam saatlerinde ısınmak için girdiği banyoda mangal yaktı.UZUN SÜRE BANYODAN ÇIKMADIMangaldan çıkan dumanlarla zehirlenen genç kız hayatını kaybetti. Uzun süre banyodan çıkmayan genç kız, aile fertlerinin içeri girmesiyle yerde ölü olarak bulunurken, genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.