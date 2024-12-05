Tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala düştü: Çok sayıda yaralı var

Adana'nın Irmakbaşı köyü ile Tarsus'a bağlı Yunusoğlu köyü arasında meydana gelen kazada tarım işçileri taşıyan minibüs kanala düştü.

Alınan bilgiye göre İhsan Aydınalp idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs Irmak başı köyü ile yunusoğlu köyü arasında lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala devrildi.Kazada minibüsün içindeki tarım işçilerinden 12'si çeşitli yerlerinden yaralanarak Adana şehir ve Adana Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.