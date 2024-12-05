İstanbul'da sahte içkide can kaybı artıyor: 10 kişi tutuklandı
İstanbul'da sahte içkiden dolayı 22 kişinin tedavisi hastanede sürerken, can kaybı ise 22'ye yükseldi.
İstanbul'da sahte iki faciası sürüyor.
Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 50 kişi hastaneye başvurdu.
Sahte içkiden zehirlenen 22 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirlendi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.
Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 50 kişi hastaneye başvurdu.
Sahte içkiden zehirlenen 22 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirlendi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.