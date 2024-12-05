Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Bist 100 endeksi 10 bin sınırına yaklaştı...

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında gıda içecek en fazla kazanan yüzde 1 ile öne çıkarken, iletişim sektörü yüzde 2,06 ile tek kaybı yaşayan sektör oldu.Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinin yüzde 0,60 artışla 9.886,05 puandan günü tamamlamasıyla pozitif bir görünüm sergiledi.Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin güçlü durumda olduğunu açıklamasının ardından teknoloji hisselerinin öncülüğünde alış ağırlıklı bir hareketin başladığı bir dönemde pozitif bir seyir izliyor. ABD'de açıklanan veriler, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapma olasılığını artırırken, Powell'ın açıklamaları piyasalarda risk iştahını destekliyor. Ayrıca, yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönünü etkilemesi bekleniyor.Analistler, bugün Türkiye’de haftalık para ve banka istatistiklerinin açıklanacağını, yurtdışında ise Almanya'daki fabrika siparişleri, ABD'deki haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret verilerinin izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin ise destek olarak takip edileceği belirtiliyor.