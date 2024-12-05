Aydın’da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı için hareke geçti.İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada yeni bir istihbarat elde edildi.Ekipler, Kuşadası ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin yasadışı olarak denizden Yunanistan ülkesine gitmek üzere toplandıklarını tespit etti.Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonda 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde, olayın planlayıcısı 3 organizatör ise karada yakalandı.Olayda 1 lastik bot ele geçirilirken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.