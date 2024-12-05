Aydın’da 23 düzensiz göçmen yakalandı
Jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 23 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 organizatör ise gözaltına alındı.
Aydın'da güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı için hareke geçti.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada yeni bir istihbarat elde edildi.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Ekipler, Kuşadası ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin yasadışı olarak denizden Yunanistan ülkesine gitmek üzere toplandıklarını tespit etti.
22 GÖÇMEN YAKALANDI
Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonda 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde, olayın planlayıcısı 3 organizatör ise karada yakalandı.
Olayda 1 lastik bot ele geçirilirken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.