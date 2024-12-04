Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan İ.A'nın tarihi eser olduğu öne sürülen 3 heykel bulundurduğu ve satacağı yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlattı.Şüpheli İ.A'nın otomobilini ilçe merkezinde durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Lir Tutan Apollon" heykeliyle, farklı ebatlarda 2 heykel daha ele geçirdi.Gözaltına alınan İ.A'ya adli işlem uygulandı.