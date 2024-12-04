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Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilinde "Lir tutan Apollon" heykeli ele geçirilen kişiye adli işlem uygulandı.

Ekleme: 4.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 4.12.2024 - 13:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan İ.A'nın tarihi eser olduğu öne sürülen 3 heykel bulundurduğu ve satacağı yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.A'nın otomobilini ilçe merkezinde durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Lir Tutan Apollon" heykeliyle, farklı ebatlarda 2 heykel daha ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A'ya adli işlem uygulandı.