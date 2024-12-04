FETÖ şüphelisi Fethiye’de yakalandı
Muğla Fethiye’de FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince 3 Aralıkta yürütülen çalışma sonucunda İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklanan FETÖ şüphelisi cezaevine teslim edildi.