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FETÖ şüphelisi Fethiye’de yakalandı

Muğla Fethiye’de FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Ekleme: 4.12.2024 - 12:23 Güncelleme: 4.12.2024 - 12:24 / Editör: Fehmi Öztürk
FETÖ şüphelisi Fethiye’de yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince 3 Aralıkta yürütülen çalışma sonucunda İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklanan FETÖ şüphelisi cezaevine teslim edildi.