Aydın'da 1 ay içinde 267 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.Özellikle Yunanistan'a kıyısı bulunan şehirlerde düzenlenen çalışmalarda her hafta onlarca kiş yakalanıyor.Bu kapsamda birçok çalışma yürüten Aydın Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1-30 Kasım tarihleri arasından düzenlenen operasyonların raporunu açıkladı.Rapora göre, Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan ve Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen 112'si çocuk toplam 267 düzensiz göçmen kurtarıldı.Son 1 ayda toplam 9 olay meydana gelirken, kurtarılan 267 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 1 Kasım'da Kuşadası açıklarında 4'ü çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.3 Kasım'da Kuşadası'nda meydana gelen toplam 3 ayrı olayda ise 34'ü çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.7 Kasım'da Kuşadası açıklarında 22'si çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.8 Kasım'da Kuşadası açıklarında 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.13 Kasım'da Kuşadası açıklarında 16'sı çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.14 Kasım'da Kuşadası ve Didim açıklarında meydana gelen 2 ayrı olayda toplam 29'u çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.