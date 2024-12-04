Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon 8 bin lira, en yüksek 3 milyon 30 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 30 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 2.955,12 TL'den, çeyrek altın ise 4.956,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik​ ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 4 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.954,87Satış 2.955,12Alış 4.897,00Satış 4.956,00Alış 9.824,00Satış 9.913,00Alış 19.587,00Satış 19.747,00Alış 2.645,66Satış 2.646,01