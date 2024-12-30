TÜVTÜRK’ten milyonları sevindiren karar: Bu ücret alınmayacak

Giresun'da bir araç sahibinin açtığı dava, milyonlarca vatandaş için önemli bir emsal karar oluşturdu.Araç muayenesini yaptıran bir vatandaş, aldığı faturada 88,71 TL'lik kartla ödeme komisyonu kesildiğini fark etti.Durumu Tüketici Mahkemesi'ne taşıyan vatandaş, TÜVTÜRK'ün uygulamasının yasal olmadığını savundu.Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda TÜVTÜRK'ün kartla ödeme üzerinden aldığı komisyon ücretlerinin kanuna aykırı olduğuna karar verdi.Mahkeme, aynı zamanda bu kesintilerin geri ödenmesi gerektiğine ve vatandaşa yasal faiziyle birlikte ödeme yapılmasına hükmetti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada, kartlı ödemelerden alınan komisyonların vatandaşları mağdur ettiğini açıklamıştı.Bakan Şimşek, bu tür ücretlerin işletmeler tarafından karşılanması gerektiğini belirterek, “Kartlı ödemelerden komisyon alınmamalı, bu fark işletme tarafından karşılanmalıdır” demişti.