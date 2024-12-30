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Beyaz Gazete
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MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 30.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:28 / Editör: Edin Uslu
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi