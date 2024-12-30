MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.