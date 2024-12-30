Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme

Önceki gün gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Tekin eğitim gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS sınavı olmayacak. 2025 yılında ÖSYM ile yaptığımız protokol ile 'Akademi Giriş Sınavı' adıyla bir sınavı organize ettik. O bu yıl ilk defa 13 Temmuz'da 'Akademi Giriş Sınavı' adıyla yapılacak. Bu sınav sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız.YKS ve LGS gibi sınavlarda sınavın kendisi değil ama sınavın içeriğiyle ilgili olarak, yeni müfredata uygun olacak. 5 ve 9'uncu sınıflar için şunu rahatlıkla söyleyebilirim, oradaki arkadaşlara öğrenci velilere tavsiyem; çocuklarının sadece ve sadece okulda öğretmenlerinin kendileriyle paylaştığı şeyler ve bizim kendilerine ulaştırdığımız EBA üzerinden ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar.Daha henüz lansmanını yapmadığımız bir zekâ testi uygulaması var. BİLSEM'deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. Yerli ve millî zekâ testi uygulaması bu yıl ilk defa uygulanacak. Orada kullandığımız uygulama başka ülkelerden satın aldığımız bir uygulamaydı.Biz burada velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz, açık açık söyleyeyim. Çünkü CİMER üzerinden bu türden çok şikâyet geliyor bize. Yani veli diyor ki; 'Benim öğrencimi niye böyle bir şey için kullanıyor öğretmen. Onay vermediğim sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını arzu etmem, istemem.' Bu sınırı iyi korumak lazım.Bakan Tekin birçok ülkede sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirildiğini hatırlatarak benzer bir uygulamanın Türkiye'de yapılmasını istediğini söyledi. 'Dijital bağımlılıkla ilgili sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Avustralya'da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere'de ve birçok ülkede de var. Onun öncesinde de birçok yerde yasaklandı. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz, ben şahsen girmek istiyorum yani. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil' diye konuştu.Bakan Tekin geçtiğimiz günlerde 56 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kumanya dağıtımıyla ilgili de konuştu. Bakan Tekin 'Gıda dağıtmak istiyorsa biz diyoruz ki eşitlik, adalet, hukuk devleti sınırları içerisinde ne yapmak istiyorsanız protokole yazın. Biz protokolü bu sınırlar içerisine getirelim. Ondan sonra götürün ne dağıtacaksanız. Bizim hem hijyen açısından hem gıda güvenliği açısından hem de adalet açısından ilkelerimizi koyalım, gereğini yapın. 'İstediğimi dağıtacağım'. Bu olmaz. Bu hukuk devleti ilkesiyle de çelişir. Çocuklarımızın güvenliği açısından da sorunlar üretebilir. O yüzden karşıyız buna.' dedi.