İstanbul Kadıköy’de kafesli kırbaçlı sapkın parti: Adreste ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan saha çalışmalarında internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık (BDSM Sadizm -Mazoşizm- sahibe-köle-transseksüel) videoların paylaşıldığı tespit edildi.Yılbaşı öncesi yapılan sanal devriyede bu sitede adı geçen partinin T.T. ve L.S. isimli şahıslar tarafından organize edildiği öğrenildi.Ahlak masası ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bilet satışı yapılan partinin ve 28 Aralık günü saat 20:00 Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bir adreste yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine Ahlak büro ekipleri hemen harekete geçti. Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama ve el koyma kararlarına istinaden adrese operasyon yapıldı.Bahse konu Parti'nin düzenleneceği adreste yapılan aramada; 2 adet kırbaç,1 adet bel korsesi, 1 adet sırt korsesi, 2 adet kapalı eldiven, 3 adet oyuncak, 2 adet tasma zincir, 2 adet bel kemeri, 5 adet bağlama halatı, adet BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 adet bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 adet fantezi vücut aksesuarı, 1 adet elektronik titreşimli tasma ele geçirildi.İkamet içerisinde bulunan toplam 25 şahıs muhafaza altına alınarak gerekli işlemler amacıyla ele geçirilen materyaller ile birlikte Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.Devam eden işlemlerde müşteri olarak değerlendirilen 23 şahıs bilgi beyanlarına başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli şahısların TCK 225 (Hayasızca hareketler) den şüpheli olarak ifadeleri alınıp adliyeye sevk edildi.2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.