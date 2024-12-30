Beyoğlu'nda felaket! 3 katlı ahşap binada yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, saat 06.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Tabur Ağası Sokak'ta bulunan ahşap binada felaket yaşandı.3 katlı ahşap binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiBu sırada alevler binanın çatısını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatalı parklar nedeniyle sokakta ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları ekipler kaldırdı.Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti.Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDIİtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında binada bulunan 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemede cesedin evde yalnız yaşayan 44 yaşındaki Salih Gürtepe’ye ait olduğu belirlendi. Ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.'ELEKTRİK SOBASI VARDI'Komşu Muhammet Karadeniz "Saat 05.30 sıralarıydı. Baktık yangın çıkmıştı. Herhangi bir cenaze yok diye biliyorduk ama Salih abinin orada yaşadığını biliyorduk. Öğrendik ki hayatını kaybetmiş.Allah rahmet eylesin. Geri dönüşüm hurdacılık işi yapıyordu. Tek başına yaşıyordu. Galiba elektrik sobası vardı" dedi.İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDABinada yangının çıktığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. görüntülendi. Görüntülerde, binanın bir anda alevlkere teslim olması ve bir duvarının yıkıldığı anlar görülüyor.