Başkan Erdoğan’ın hamleleri PKK/YPG’yi korkuttu: Teröristler İsrail’den destek istedi!
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Orta Doğu'da dengeler büyük ölçüde değişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı terörle mücadele mesajları ve yeni Şam yönetiminin PKK/YPG'ye alan vermeyeceklerini bildirmesi teröristleri tutuşturdu. Yaşanan son gelişmelerden sonra terör örgütü uluslararası desteğe başvurdu.
Suriye'de Esad rejiminin çökmesi ve Şam'da Ankara'ya yakın bir hükümetin kurulması Orta Doğu'da yeni gelişmelere sahne oluyor. Özellikle Suriye Milli Ordusunun (SMO) son zamanlarda PKK/YPG'ye karşı yoğun operasyonlara girişmesi teröristleri zor durumda bıraktı.
TERÖRİSTLER TUTUŞTU
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin Suriye'den güçlerini çekmesi ve desteğini kesmesi ihtimali nedeniyle PKK/YPG'de endişe ve panik havasının hakim olduğu belirtildi. Teröristlerin işgal altında tuttukları bölgeleri kaybetmekten korktukları bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLELERİ PKK/YPG'Yİ SIKIŞTIRDI
KAN'a göre, terör örgütü PKK/YPG karmaşık bir durumla karşı karşıya. Bir yandan Esad rejiminin devrilmesiyle bölgede etkisini artıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerin silahlarını bırakmaması halinde askeri operasyon uyarısında bulunuyor. Diğer yandan, Ankara'ya yakın Şam'daki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, PKK'nın tasfiye olup yeni Suriye'ye entegre olmalarını istiyor.
HEM İSRAİL'DEN HEM DE ABD'DEN YARDIM İSTEDİLER
KAN'a konuşan, ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki 'uluslararası koalisyonu' desteklemeye devam etmeye ve 'Türkiye'den gelen tehditleri' durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG SİYONİST İSRAİL ORTAKLIĞI
Ayrıca haberde, geçen haftalarda, İsrail ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir iletişim kanalı kurulduğu kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yakın zamanda terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren açıklamalarda dahi bulundu.
SAAR TERÖRİSTLERE AÇIK DESTEĞİNİ SUNDU
Saar, terör örgütü PKK/YPG'yi uluslararası desteği 'hak eden' Batı yanlısı müttefikler olarak nitelendirerek, onlara destek vermenin ahlaki ve diplomatik açıdan önemli olduğunu iddia etti.
SİYONİSTLERDEN PKK DİPLOMASİSİ
Sa'ar, Suriye'deki PKK/YPG terör örgütünün tanınması ve desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dahil olmak üzere diğer dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde bu mesajı ilettiğini ve uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye' çağırdı.