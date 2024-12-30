Başkan Erdoğan’ın hamleleri PKK/YPG’yi korkuttu: Teröristler İsrail’den destek istedi!

Suriye'de Esad rejiminin çökmesi ve Şam'da Ankara'ya yakın bir hükümetin kurulması Orta Doğu'da yeni gelişmelere sahne oluyor. Özellikle Suriye Milli Ordusunun (SMO) son zamanlarda PKK/YPG'ye karşı yoğun operasyonlara girişmesi teröristleri zor durumda bıraktı.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin Suriye'den güçlerini çekmesi ve desteğini kesmesi ihtimali nedeniyle PKK/YPG'de endişe ve panik havasının hakim olduğu belirtildi. Teröristlerin işgal altında tuttukları bölgeleri kaybetmekten korktukları bildirildi.KAN'a göre, terör örgütü PKK/YPG karmaşık bir durumla karşı karşıya. Bir yandan Esad rejiminin devrilmesiyle bölgede etkisini artıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerin silahlarını bırakmaması halinde askeri operasyon uyarısında bulunuyor. Diğer yandan, Ankara'ya yakın Şam'daki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, PKK'nın tasfiye olup yeni Suriye'ye entegre olmalarını istiyor.KAN'a konuşan, ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki 'uluslararası koalisyonu' desteklemeye devam etmeye ve 'Türkiye'den gelen tehditleri' durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.Ayrıca haberde, geçen haftalarda, İsrail ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir iletişim kanalı kurulduğu kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yakın zamanda terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren açıklamalarda dahi bulundu.Saar, terör örgütü PKK/YPG'yi uluslararası desteği 'hak eden' Batı yanlısı müttefikler olarak nitelendirerek, onlara destek vermenin ahlaki ve diplomatik açıdan önemli olduğunu iddia etti.Sa'ar, Suriye'deki PKK/YPG terör örgütünün tanınması ve desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dahil olmak üzere diğer dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde bu mesajı ilettiğini ve uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye' çağırdı.