Apple sessiz sedasız güncellemeyi yayınladı! Fotoğraf uygulamasında kullanılacak

iOS 18'in piyasaya çıkmasından bu yana, iPhone'da bulunan fotoğraflar uygulamasında 'Gelişmiş Görsel Arama' özelliği varsayılan olarak etkinleştirildi. Yeni özellik cihazın kullanıcı fotoğraflarında görülen yerleri Apple'ın sahibi olduğu serverlarda tutulmasını sağlıyor.Uzmanlara göre, bu özelliğin varsayılan olarak gelmesi gizlilik endişeleri oluştururken, iOS 18'in lansmanında ilginç bir şekilde çok az ilgi gördüğü belirtildi.Lapcatsoftware'in haberine göre, Apple yeni özelliği kullanıma sunarken fotoğraflar ve gizlilik ilgili yasal bilgilendirme metinlerini web sitesinde güncelledi ve 'Apple Ekosisteminde Makine Öğrenimi ve Homomorfik Şifrelemeyi Birleştirmek' isimli blog gönderisi yayınladı.Apple yayınladığı makale ve güncellediği sözleşmede şirketin güvenliğe odaklandığı vurgulanırken, blog gönderisinde yapay zekanın 'Gelişmiş Görsel Arama'ya tabi tutulan fotoğrafları sunucularda ne kadar ayrıntılı depoladığına dair bilgi veriyor.Apple'ın yeni kullanıma sunduğu fotoğraflar uygulamasında kullanılan yapay zekayı şu şekilde açıklayabiliriz:Gelişmiş görsel arama işleme aslında bir fotoğrafın potansiyel ünlü bir konumu içerip içermediğini kontrol etmek için yapay zekayı kullanıyor. Ünlü bir konum algılandığında, telefon konumu temsil eden bir konumu oluşturuyor ve Apple bu koda yerleştirme adını veriyor. Daha sonra, üçüncü taraf aracılığıyla şifreleniyor ve Apple sunucularına gönderiliyor.Apple sunucuları kodları aldıktan sonra, veritabanında benzer bir dönüm noktası olup olmadığını kontrol eder. Benzer bir kod bulduktan sonra şifreleri tekrardan iPhone'a gönderir. Telefon en iyi eşleşen dönüm noktasını seçerken yapay zekayı kullanarak fotoğraftaki ünlü yerin ismiyle etiketler.Yeni özellik kullanıcılar için güzel bir gelişme olsa da uzmanlar yeni özelliği gizlilik açığı olarak tanımladı. Kullanıcılar yeni özelliği ayarlar uygulamasından kapatabiliyor.