Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Meteoroloji, kar yağışı beklenen 9 ili uyararak yurttaşların olası aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Bu iller şöyle: Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kütahya ve Van.İl il hava durumu:Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 4°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluKIRKLARELİ °C, 3°CÇok bulutlu, kıyı ilçeleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıİZMİR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıANTALYA °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMERSİN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıSİVAS °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıÇok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 5°CÇok bulutluDÜZCE °C, 9°CÇok bulutluSİNOP °C, 10°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluÇok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CÇok bulutluSAMSUN °C, 11°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluTOKAT °C, 8°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurluTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 8°CÇok bulutluVAN °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CÇok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu