İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda derin denizde boru indirme gemisi Castorone’nin geçişi nedeniyle gemi trafiği, geçici olarak ve çift yönde askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak ve çift yönde askıya alındı.
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek olan derin denizde boru indirme gemisi Castorone'nin, 5 kılavuz kaptan ile birlikte, Nene Hatun acil müdahale gemisi, KURTARMA-7, KURTARMA-10, KURTARMA-11, KURTARMA-12 Römorkörleri ve 8 hızlı tahlisiye botu refakatinde İstanbul Boğazı geçişine başlaması nedeniyle, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak ve çift yönde askıya alındığını duyurdu.