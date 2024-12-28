CHP'li İBB yine şaşırtmadı! 20 yıl dayanır denilen yol çöküyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "kamu bütçesini etkin kullanma" sloganıyla yola çıkarak hayata geçirdiği ve 20 yıl kullanım ömrü olduğu belirtilen metrobüs hattındaki beyaz yol uygulaması şimdiden dökülmeye başladı.İBB tarafından onarılan beyaz yol yamalı bohça görüntüsüne büründü. İBB, kamu bütçesini etkin kullanma sloganıyla metrobüs yolunda beyaz yol uygulamasını hayata geçirdi. Beyaz Yol uygulamasıyla İstanbul'da D-100 Karayolunu 4 defa asfaltlayacak kadar tasarruf sağlanacağı öngörülüyordu.Ancak bir çok alanda olduğu gibi beyaz yol uygulamasında İBB'nin planları tutmadı. Yapılalı fazla bir zaman olmadan beyaz yol uygulaması yapılan metobüs yollarında döküntüler görülmeye başlandı. Avcılar Saadetdere metrobüs durağında bazı noktalarda beyaz yolun döküldüğü görüldü. 20 yıl ömrü olduğu belirtilen beyaz yol yapılan onarmayla birlikte yamalı bohça gibi görünmeye başlandı.