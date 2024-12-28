Suriye'de mezhep provokasyonu tutmadı! Baas rejimi sonrası plan başarısız oldu

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şii'lerin geleceği merak konusu oldu. Şiilerin HTŞ yönetimine karşı olan önyargıları ise yeni Suriye yönetiminin mezheplere olan duyarlılığı ile kırıldı. Hz. Muhammed'in torunu Zeynep bint Ali'nin mezarının bulunduğu Seyyide Zeynep Türbesi, Şiilerin en önemli merkezlerinden ve Suriye'nin başkenti Şam'da bulunuyor.Türbe, her yıl İran, Irak, Afganistan olmak üzere dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. İç savaş döneminde DEAŞ saldırılarının hedefi olan türbeyi korumak için İran ve Irak'tan silahlı milisler getirildi. Türbe ile ilgili tüm masraflar ise İran tarafından karşılandı. Baas rejiminin devrilmesinin ardından türbede görev yapan İran silahlı gücü ve görevlileri ülkelerine döndü.Yeni Suriye yönetimi türbe etrafında bulunan silahlı güçlere 48 saat içerisinde silah bırakmalarını söyledi. Silahlarını bırakan güçlerin yerine yeni Suriye yönetiminin silahlı güçleri geçti. Türbe etrafının güvenliğini sağlayan yeni yönetim içeriye girişlerde herkesi tek tek arıyor. Türbenin iç bölümünün idaresi Şii nüfusa bırakıldı. Şii nüfus yeni yönetime karşı olan korkularının geçtiğini ve özgürce ibadetlerini yaptıklarını söyledi.61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından Suriyeliler 'özgür cuma' için tarihi Emevi Camii'ne yine akın etti. Suriye'de son zamanlarda yaşanan mezhepçilik tartışmaları nedeniyle hutbede birlik mesajı verildi. Camide geniş güvenlik önlemleri alındı.Onbinler üçüncü cuma namazı için Emevi Camii'ni doldurdu. Son dönemlerde Lazkiye, Hama ve Humus'ta yaşanan mezhepçilik kaynaklı olaylar nedeniyle hutbede birlik ve beraberlik mesajı verildi. Cuma namazı için gelen Agit Cesim, 'Yeni hükümet çok güzel. Mezhepçiliği İranlılar çıkarıyor. Biz hepimiz biriz. Birlikte yaşıyoruz. Aramızda sorun yok' dedi.Suriye'de devrik Baas rejiminde işlenen savaş suçlarının öne çıkan isimlerinden Şebbiha elebaşı Şuca el-Ali, Humus ilinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. Humus'ta, Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen çatısında, en fazla katliama karışan elebaşlarından biri olarak öne çıkan Ali, muhaliflerle bağlantılı isimlerin öldürülmesi ve kaçırılması gibi faaliyetler de yürütmüştü.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. '(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik açık tehditleri' olduğunu öne süren Bakan Saar, Suriye'deki azınlıkları korumanın uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu savundu.Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçiş için bekleyen Selva Keyyeli, 'Eğer biz gençler Suriye'yi ayağa kaldıracaksak Türkiye gibi yapalım, Türkiye'de özgürlük var ve herkesin kendi hakkı var.Bu çok güzel bir şey' dedi. Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş için bekleyen Hisal Hisayek 'Türkiye'deki dostlarımı çok seviyorum, onları özleyeceğim, bizleri çok iyi ağırladılar' dedi.