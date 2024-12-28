Miras paylaşımında şaşırtan değişiklik: O işlemlerde noter şartı aranmayacak

Miras paylaşımına yönelik yapılan düzenlemenin detayları belli oldu. Milyonları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte o işlemlerde noter zorunluluğu olmayacak.Miras paylaşımı konusunda yapılan söz konusu yeni bir düzenlemeyle birlikte, miras paylarının nasıl belirleneceği ve bölüştürüleceği konusunda önemli değişiklikler meydana geldi.Miras paylaşımı konusunda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte 81 ilde uygulanacak olan yeni pay sisteminin detayları belli oldu.Miras paylaşımları hakkında yapılan düzenlemeler ile birlikte, milyonlarca vatandaş artık miras paylaşımlarında uygulanan o zorunluluğu es geçecek.Düzenleme öncesinde bölünmüş malın satışında çıkan sorunların çözümü genellikle kardeşlerden birinin diğerlerinin hissesini satın alması yoluyla sağlanıyordu. Eski uygulamaya göre kardeşler, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyuyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte hisseli tapu devri için noter onayı şartı kaldırıldı.Yeni düzenlemeyle birlikte hisseli tapu satış işlemlerinde mutlak suretle aranan noter şartı, devir işlemlerine konu tarafların kardeş olması durumunda aranmayacağı, aynı anne ve babaya sahip olan kardeşler arasında miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacağı belirtildi.Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onayı gerekmektedir. Tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak da mümkündür.